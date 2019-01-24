СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-24T09:56:22+03:00

Тюменцы теперь могут отправлять посылки без очереди. Фото Почты России

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Отправить посылку без очереди и за несколько секунд. Такая возможность появилась у тюменцев во всех отделениях Почты России, оформивших и оплативших онлайн послания.

За время пилотного проекта, который проводился в Центрах выдачи и приема посылок по всей стране, граждане оформили более 200 тысяч предоплаченных посылок, из них порядка 650 принято в Тюменской области. Чаще всего такую услугу оказывали в центральном отделении связи, сообщили в Тюменском филиале Почты России.

- Онлайн оформление посылок - современный формат сервиса, который позволяет получать почтовые услуги там и тогда, когда им это удобно, - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Чтобы не стоять в очередях, можно на сайте Почты Росстт оформить и оплатить онлайн за посылку, затем упаковать ее, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение.

Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать ее оператору.

После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Дополнительную информацию о сервисе клиенты могут уточнить здесь.