Для тюменцев пройдет бесплатный мастер-класс с олимпийской чемпионкой

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-24T09:28:40+03:00

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На бесплатный мастер-класс с олимпийской чемпионкой приглашают жителей Тюмени. Любителям активного отдыха покажут основы техники конькового хода на лыжах. Тренировку проведет олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России по биатлону Галина Куклева.

Она расскажет о приемах и методах правильной подготовки, раскроет секреты мастерства, посоветует, как подобрать подходящий инвентарь и правильную экипировку для катания.

По окончании мастер-класса запланирована автограф-сессия от знаменитой спортсменки, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Тренировка состоится в воскресенье, 27 января, в 11:00 в Центре зимних видов спорта Тюменского госуниверситета (ул. Барнаульская, 41). Мастер-класс будет отменен, если температура воздуха опустится ниже 23 градусов. Но радость от общения с именитой спортсменкой можно будет получить в любом случае, ведь автограф-сессия состоится при любой погоде.

Уточнить более подробную информацию и записаться на участие в мероприятии можно по телефону: 8(3452) 41-38-88.