2019-01-24T08:46:27+03:00
Общество

Студенты и Татьяны 25 января смогут бесплатно кататься на Главкатке в Тюмени

Татьянам, рожденным 25 января, приготовлены дополнительные сюрпризы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Студенты и Татьяны 25 января смогут бесплатно кататься на Главкатке в ТюмениСтуденты и Татьяны 25 января смогут бесплатно кататься на Главкатке в Тюмени
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Студентов и Татьян на бесплатные сеансы приглашает Главный каток Тюмени приглашает в пятницу, 25 января. В честь Дня студента молодежь и Татьян будут пропускать на самую большу ледовую площадку города по студенческим билетам, а Татьян - по паспортам.

Особый сюрприз администрация Главкатка приготовила для девушек по имени Татьяна, родившихся 25 января. Они не только смогут в этот день пройти на ледовую площадку, не оплачивая вход, но и получат сертификат на подарочный дополнительный бесплатный сеанс.

Подробности этой и других акций, а также расписание бесплатных сеансов и других развлекательных программ можно найти на сайте Главкатка или на его страницах в социальных сетях.

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