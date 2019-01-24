Студенты и Татьяны 25 января смогут бесплатно кататься на Главкатке в Тюмени
Студентов и Татьян на бесплатные сеансы приглашает Главный каток Тюмени приглашает в пятницу, 25 января. В честь Дня студента молодежь и Татьян будут пропускать на самую большу ледовую площадку города по студенческим билетам, а Татьян - по паспортам.
Особый сюрприз администрация Главкатка приготовила для девушек по имени Татьяна, родившихся 25 января. Они не только смогут в этот день пройти на ледовую площадку, не оплачивая вход, но и получат сертификат на подарочный дополнительный бесплатный сеанс.
Подробности этой и других акций, а также расписание бесплатных сеансов и других развлекательных программ можно найти на сайте Главкатка или на его страницах в социальных сетях.