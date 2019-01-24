2019-01-24T08:24:46+03:00
Спорт

Тюменский лыжник выиграл бронзу на чемпионате мира среди молодежи

До второго места Ивану Якимушкину не хватило 0,2 секунды
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский лыжник выиграл бронзу на чемпионате мира среди молодежи. Фото Федерации лыжных гонок РоссииТюменский лыжник выиграл бронзу на чемпионате мира среди молодежи. Фото Федерации лыжных гонок России
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Тюменский лыжник Иван Якимушкин выиграл бронзу в гонке на 15 км свободным стилем на чемпионате мира среди молодежи до 23-х лет. Соревнования проходят в городе Лахти (Финляндия). Индивидуальная гонка на 10 и 15 км состоялась на кануне, 23 января.

Среди мужчин ее выиграл Жуль Ларьер (Франция) 34.02.8, второе место у Михала Новака (Чехия), который пришел на 29.8 секунды позже. Иван Якимушкин уступил 30 секунд. Т.е. до серебра ему не хвати 0,2 секунды

Среди женщин гонку выиграла пермячка Мария Истомина. Второе место у финнки Эвелины Пиппо, а третье - у норвежки Тирил Венг. Тюменка Анна Жеребятьева была седьмой, сообщили в Федерации лыжных гонок России.

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