Одну из УК в Тюменской области жестко наказали за долги по газу

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-24T08:01:11+03:00

Компания тут же выплатила все 1,8 млн. рублей

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К управляющей компании в Аромашевском райне пришлось применить жесткие меры, чтобы она оплатила долг за газ на сумму свыше 1,8 млн. рублей. Коммунальщики обеспечивали дома центральным отоплением и водой. При этом задолжала за услуги подачи газа ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Суд дал срок на погашение долга, однако компания его нарушила. В ситуацию вмешался пристав, который вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В собственности компании находился легковой транспорт на котором осуществлялись поездки по работе.

Запрет на регистарционные действия побудил Управляющую компанию опалатить долг в полном размере, сообщили в пресс-службе областного УССП.