Одну из УК в Тюменской области жестко наказали за долги по газу
К управляющей компании в Аромашевском райне пришлось применить жесткие меры, чтобы она оплатила долг за газ на сумму свыше 1,8 млн. рублей. Коммунальщики обеспечивали дома центральным отоплением и водой. При этом задолжала за услуги подачи газа ООО "Газпром межрегионгаз Север".
Суд дал срок на погашение долга, однако компания его нарушила. В ситуацию вмешался пристав, который вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В собственности компании находился легковой транспорт на котором осуществлялись поездки по работе.
Запрет на регистарционные действия побудил Управляющую компанию опалатить долг в полном размере, сообщили в пресс-службе областного УССП.