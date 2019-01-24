Тюменец обманул магазин автошин и заработал уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-24T07:36:00+03:00

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В Тюмени задержан подозреваемый в хищении комплекта грузовых шин. Безработный 30-летний тюменец в одном из магазинов по продаже автошин и дисков предоставил сотруднику подложное платежное поручение на покупку колес. Оформив сделку, злоумышленник тут же продал товар. Спустя время автомагазин, так и не получив перевода денег, обратился в полицию. Ущерб составил более 320 тысяч рублей.

Мошенник был установлен на записям видеокамер. Полицейские задержали мужчину и завели на него дело на основании части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.