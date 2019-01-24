2019-01-24T07:13:34+03:00
Происшествия

Тюменца будут судить за убийство дяди на поминках

Мужчина пырнул родственника, защищая честь жены
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменца будут судить за убийство дяди на поминках. Фото Управление СКР по Тюменской областиТюменца будут судить за убийство дяди на поминках. Фото Управление СКР по Тюменской области
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В Заводоуковском городском округе завершено расследование уголовного дела об убийстве на поминках. В преступлении обвиняется 46-летний тюменец. Он зарезал своего 65-летнего дядю, которй не лестно отозвался о его супруге.

Ссора между мужчинами произошла во время распития спиртных напитков 28 ноября 2018 года. Тюменец приехал на поминки близкого родственника в село Новая Заимка. Во время пьяной ссоры с дядей тюменец схватил со стола нож и нанес им обидчику не менее двух ударов в грудь. С полученными ранениями сельчанин был доставлен в областную больницу №12 в Заводоуковске, где через некоторое время скончался.

Теперь тюменцу грозит лишение свободы до пятнадцати лет с ограничением свободы на основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) .

Материалы дела уже направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в областном управлении СКР.

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