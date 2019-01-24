2019-01-24T05:57:42+03:00
Общество

В Тюмени на 1 час откроют пункт приема вторсырья

Сдать можно пластик, макулатуру и алюминий
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени на 1 час откроют пункт приема вторсырья. Фото группы "Раздельный сбор отходов в Тюмени/Круговорот" vk.comВ Тюмени на 1 час откроют пункт приема вторсырья. Фото группы "Раздельный сбор отходов в Тюмени/Круговорот" vk.com
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Выездной пункт по приему вторсырья будет работать в Тюмени в субботу, 26 января. С 11.00-12.00 автомобиль "Газель" с надписью "Синдикат Полимер" будет стоять на парковке по адресу: ул. Малыгина, 51.

Горожане смогут сдать пластик: бутылки от напитков и бутыли для воды 19 л, тару от бытовой химии, полиэтиленовые пакеты; стретч-пленку, пупырчатую пленку, упаковочную пленку и пакеты, канистры, флаконы от бытовой химии, уличную мебель; полипропилен, например, овощные и фруктовые ящики, стаканчики от молочной продукции, одноразовую посуду, мешкотару.

Можно также принести алюминиевые банки и макулатуру: газеты, журналы, книги, картон.

Не примут изделия: из полипропиленовой пленки (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и другую подобную упаковку). Не возьмут также пластик типа 3 (PVC), любой пластик 6 типа (Полистирол, PS), пластик с маркировкой 7 (other), пластики с маркировкой, начинающейся с С/., стекло, вещи, бытовую технику.

60-60-44 - база ООО "Синдикат Полимер"

920-700 - "Горячая линия" добровольческого объединения "Круговорот"

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