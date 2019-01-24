2019-01-24T04:22:54+03:00
Общество

Погода 24 января в Тюмени: начинает холодать

Температура воздуха днем составит -22 -24 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 24 января в Тюмени: начинает холодатьПогода 24 января в Тюмени: начинает холодатьФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 24 января, в Тюменской области будет солнечным и начнет холодать. Местами пройдет небольшой снег, возможна изморозь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -18,-23, местами до -13,-18.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день пройдет без осадков, небо будет ясным, термометры покажут -24 -22 градуса, ветер 3-6 м/с.

В Тобольске тоже солнечно, почти без ветра и -16 градусов. К вечеру столбики градусников опустятся до -20.

В Ишиме пасмурно и весь день будет идти небольшой снегопад, в течение дня похолодает с -13 до -25. Ветер будет 5-10 м/с.

24 января отмечается Всемирный день эскимо. Считается, что эскимо – это не просто мороженое, это символ беззаботных летних дней и вкус детства. У праздника нет своих традиций и ритуалов, поэтому отметить его можно, скушав лакомство в приятной компании или приятном месте.

В народном календаре 24 января названо Федосеевым днем. Он обычно бывает очень холодным. От такой погоды раньше на Руси люди ждали беды. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

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