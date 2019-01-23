Ишим примет очередной “Чемпионат ползунков” в начале февраля

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-23T15:44:29+03:00

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Традиционно, федеральный проект “Крепкая семья” начинает рабочий год в Ишиме. 2 февраля, в рамках праздника «Мы - одна семья!» пройдет “Чемпионат ползунков”. Регистрация участников уже началась!

К участию в соревновании приглашают детей от 6 до 24 месяцев. Все зарегистрировавшиеся “спортсмены” будут поделены на 3 категории согласно возрасту: 6-12 месяцев, 12-18 месяцев, 18-24 месяца.

Малыши на скорость преодолеют дистанцию в 10 метров. По условиям турнира, юные спортсмены должны именно проползти всю дистанцию. Родители могут поддерживать и “заманивать” своих детей, но ни в коем случае их не подталкивать и не помогать.

- Организация мероприятий для самых маленьких - это всегда приятно, ведь мы не только помогаем деткам развиваться, но и делаем их семью чуточку счастливее, дарим положительные эмоции, что благоприятно влияет на внутрисемейные отношения, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта “Крепкая семья”.

КУДА ЗВОНИТЬ

Для регистрации на Чемпионат необходимо до 29 января отправить заявку по адресу sbtmn2017@gmail.com. В заявке на участие в соревнованиях следует указать: полное ФИО ребенка; дату рождения и возраст ребенка (сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения Чемпионата); ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на Гонках, и контактный телефон; контактный телефон.

Все участники соревнования получат подарки, а победители - главные призы.

КСТАТИ

Организаторы приглашают не только участников, но и болельщиков поддержать спортсменов. Участие в мероприятии - бесплатное! Кроме развлекательной части, на празднике родители смогут получить индивидуальные консультации специалистов здравоохранения, образования, психологии, логопедии.

Подробност на портале для родителей “Детки!” . Чемпионат ползунков, гонки на толокарах, индивидуальные консультации специалистов пройдут 2 февраля с 10:00 до 13:30, по адресу: г. Ишим, ул. Свердлова, 112, СК “Локомотив”.