2019-01-23T15:33:18+03:00
Спорт

Тюменская лыжница стала бронзовым призером Чемпионата УФО

Наталья Баракина удачно провела первую гонку классическим стилем
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Центра спортивной подготовкиФото пресс-службы Центра спортивной подготовки
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В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходит чемпионата Уральского Федерального округа по лыжным гонкам. Соревнования стартовали сегодня, 23 января, с гонки классическим стилем на 10 и 15 км.

Среди женщин бронзовую награду завоевала лыжница ЦСП72 Наталья Баракина. Серебро досталось югорчанке Полине Кальсиной. Лучшей стала Евгения Шаповалова, также представляющая Югру.

К бронзовой награде вплотную приблизилась и еще одна спортсменка ЦСП72 Ольга Вокуева. Ее отставание от Натальи составило всего 1 секунду, передает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

Первый мужской забег пока не принес наград в копилку Тюменской области. Победителем на дистанции стал Евгений Григорьев из Свердловской области. Вторым, с отставанием в 24.1 секунды финишировал Владислав Вечканов, представляющий Челябинскую область. Тройку призеров замкнул югорчанин Валерий Пономарев.

Завтра, 24 января, соревнования продолжатся спринтами классическим стилем.

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