2019-01-23T15:14:43+03:00
Общество

Передвижная выставка удерживающих устройств прошла в Тюмени

Она экспонировалась вблизи парковки образовательных учреждений
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции города ТюмениФото пресс-службы Госавтоинспекции города Тюмени
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Автоинспекторы, при поддержке родительского совета одной из городских школ организовали необычную передвижную выставку. Они организовали показ детских удерживающих устройств вблизи парковок образовательных организаций, куда ежедневно более трехсот родителей привозят своих маленьких пассажиров.

Полицейские и представители родительской общественности объяснили участникам мероприятия, как правильно подобрать удерживающее устройство - оно должно соответствовать росту и весу ребенка, а также обратили их внимание на обязательное крепление самого устройства в салоне автомобиля.

- Вниманию участников мобильной выставки были представлены основные виды детских удерживающих устройств, используемых для перевозки детей младшего школьного возраста. Желающие смогли попробовать несколько вариантов используемых креплений и получили обучающие брошюры, - отметили в Госавтоинспекция города Тюмени.

Участники выставки получили от организаторов мероприятия памятки по перевозке маленьких пассажиров и наклейки «Кресло и ремень!»

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