Тюменцев приглашают на фестиваль памяти Владимира Высоцкого

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-23T14:18:27+03:00

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25 января – День рождения Владимира Высоцкого. Среди жителей Тюменской области немало поклонников творчества популярного автора. Неслучайно, уже во второй раз во Дворце культуры «Нефтяник» состоится музыкально-поэтический фестиваль «Владимир Высоцкий. Посвящается...».

Мероприятие проводится с целью сохранения и популяризации многогранного творческого наследия Владимира Высоцкого. Принять участие в нем могут все желающие - как современники артиста, так и молодое поколение. Почитатели творчества Высоцкого в возрасте от 12 до 60 лет могут исполнить песни или продекламировать стихи.

Фестиваля пройдет в течение трех дней. Так, 26 января он состоится под девизом «Читаем Высоцкого…», 27 января – «Поём Высоцкого…». Начало программа в 17 часов, сообщает департамент по культуре Тюменской области. 3 февраля пройдет гала-концерт участников фестиваля, он начнется в 18 часов.