2019-01-23T13:50:46+03:00
Экономика

Тюменских бизнесменов продолжат обучать экспортной деятельности

В 2018 году курсы посетили более 170 предпринимателей
Марина Васильева
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Фото Торгово-промышленной палаты Тюменской областиФото Торгово-промышленной палаты Тюменской области
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В Тюменской области продолжится реализация программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта». Курсы для бизнесменов проходят в рамках четырехстороннего соглашения между правительством Тюменской области, Торгово-промышленной палатой региона, АО «Российский экспортный центр» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр».

Образовательные курсы для предпринимателей по ведению дают возможность обучить сотрудников экспортно ориентированных предприятий региона основам продвижения своей продукции зарубежом. Как итог – это способствует увеличению числа предприятий-экспортеров и объема несырьевого экспорта Тюменской области.

Цифры говорят сами за себя. По итогам 11 месяцев 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составляет 947 млн долларов США. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года, отметили в пресс-службе правительства области. Увеличилось и число слушателей курсов. В 2018 году обучающие семинары посетили уже более 170 предпринимателей против 90 человек в 2017 году.

- Многие предприятия и учреждения готовы к выходу на зарубежные рынки. В 2018 году 66 компании региона заключили экспортные контракты. Из них восемь субъектов малого и среднего предпринимательства заключили договора впервые, - отметили губернатор Тюменской области Александр Моор.

Среди тюменских товаропроизводителей, появившихся на рынке экспорта в 2018 году - Заводоуковский маслозавод, «Русич», «Тюменьэкопродукт», «Прованс», «Бенат».

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