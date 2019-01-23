В центре Тюмени по улице 50 лет ВЛКСМ образовалась длинная пробка

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-23T12:46:47+03:00

По улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени прорыв теплотрассы, движение затруднено. Фото Александра Волкова из группы в ВК "Тюмень Топчик"

Изменить размер текста: A A

В Тюмени прорвало теплотрассу в районе ТЦ «Премьер» по улице 50 лет ВЛКСМ. О клубах пара сообщают оцевидцы в социальных сетях. По словам автомобилистов, движение затруднено, пробка стоит от моста «Стрелы». Ситуацию усложняет произошедшее в правом ряду в 13.58 дорожно-транспортное происшествие, по данным сервиса «Яндекс Пробки».

По информации пресс-службы УСТЭК, в настоящее время бригада специалистов выехала на место для обследования места аварии. Причина и сроки ремонтных работ будут установлены позднее.