2019-01-23T12:46:47+03:00
Происшествия

В центре Тюмени по улице 50 лет ВЛКСМ образовалась длинная пробка

Движение затруднено из-за прорыва теплотрассы
Лидия Шумкова
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По улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени прорыв теплотрассы, движение затруднено. Фото Александра Волкова из группы в ВК "Тюмень Топчик"По улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени прорыв теплотрассы, движение затруднено. Фото Александра Волкова из группы в ВК "Тюмень Топчик"
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В Тюмени прорвало теплотрассу в районе ТЦ «Премьер» по улице 50 лет ВЛКСМ. О клубах пара сообщают оцевидцы в социальных сетях. По словам автомобилистов, движение затруднено, пробка стоит от моста «Стрелы». Ситуацию усложняет произошедшее в правом ряду в 13.58 дорожно-транспортное происшествие, по данным сервиса «Яндекс Пробки».

По информации пресс-службы УСТЭК, в настоящее время бригада специалистов выехала на место для обследования места аварии. Причина и сроки ремонтных работ будут установлены позднее.

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