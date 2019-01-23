Жителя Югры, угробившего сына в страшном ДТП на автодороге Ялуторовск - Ярково, ждёт суд

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-23T12:36:48+03:00

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Прокуратура Ярковского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Югры, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух человек.

Из материалов уголовного дела следует, что 16 августа 2018 обвиняемый с женой и тремя сыновьями выехал из Дагестана домой, в Сургутский район, на своём Mitsubishi Lancer. Примерно в два часа ночи 19 августа он проезжал по территории Ярковского района Тюменской области. На 78-м км автодороги Ялуторовск-Ярково он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд», который ехал из ЯНАО в Башкирию.

В результате ДТП на месте погибли 13-летний сын обвиняемого, сидевший на заднем пассажирском сиденье справа, и 43-летняя сожительница водителя «Хонды». Тяжкий вред здоровью получили 16-летний сын и 37-летняя супруга обвиняемого, сам обвиняемый и 43-летний водитель Honda Accord. Девятилетний сын водителя Mitsubishi получил вред здоровью средней тяжести.

Материалы дела направлены в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу. Ему могут грозить принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.