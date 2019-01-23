2019-01-23T12:23:57+03:00
Общество

На митинге у «Вечного огня» тюменцев угостят детской блокадной нормой хлеба

Торжественное мероприятие приурочено к 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На митинге у «Вечного огня» тюменцев угостят детской блокадной нормой хлебаНа митинге у «Вечного огня» тюменцев угостят детской блокадной нормой хлебаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени у мемориала памяти «Вечный огонь» (ул. Ленина, 2) 27 января в 11 часов состоится митинг, приуроченный к 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мероприятии примут участие воспитанники учреждений, представители департамента по спорту и молодёжной политики Тюмени и родители.

Всех участников митинга общим патриотическим порывом объединит исполнение фронтовой песни «Катюша» и минута молчания. По окончании торжественной части будет работать «открытый микрофон», и каждый желающий сможет прочесть стихи памяти блокадного Ленинграда.

Здесь же запланирована работа интерактивных площадок и выдача детской блокадной нормы хлеба, чтобы все смогли почувствовать тяжесть лишений маленьких ленинградцев. Также всех желающих накормят солдатской кашей.

Отметим, что митинг станет началом проведения ежегодного городского молодёжного военно-патриотического фестиваля «Виват, Россия!».

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