В Тюмени таксист устроил ДТП и сбежал с места происшествия, бросив свой автомобиль

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-23T12:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД по Тюменской области разыскивает двух водителей, которые устроили ДТП и скрылись с места происшествий на улице Пермякова.

Так, 22 января около 21 часа на перекрёстке ул. Пермякова и ул. Энергетиков столкнулись «Датцун»-такси и «Тойота Королла». По предварительным данным, водитель такси проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и убежал с места ДТП, бросив свой автомобиль. В результате аварии пострадала 31-летняя пассажирка «Тойоты», обстоятельства ДТП выясняются.

На ул. Пермякова, 7 автомобиль сбил 32-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, пешеход получил травмы.

Всем, кому что-либо известно об этих двух ДТП, ГИБДД просит позвонить по телефонам: 29-14-88, 29-14-99.