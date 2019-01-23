2019-01-23T11:30:35+03:00
Происшествия

В Тюменской области задержали мужчину с наркотиками, спрятанными в гипсе

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области задержали мужчину с наркотиками, спрятанными в гипсеВ Тюменской области задержали мужчину с наркотиками, спрятанными в гипсеФото: Татьяна Коркина
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В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудники ГИБДД на посту ДПС, расположенном на 372-м км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» для проверки документов остановили автомобиль «ДАТСУ», которым управлял 44-летний мужчина. Пассажир авто заметно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.

Досмотрев пассажира в гипсе, наложенном на предплечье левой руки, стражи правопорядка обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакетик с веществом. Позже экспертиза показала, что в свёртке находилась соль общей массой 0,7 граммов, что является значительным размером. Мужчину доставили в отдел МВД России по Уватскому району для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном и пояснил, что хранил наркотики для личного потребления.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

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