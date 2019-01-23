2019-01-23T11:03:08+03:00
Общество

Железнодорожный вокзал Тюмени оборудовали электронной очередью

Автоматизированная система появилась у билетных касс дальнего следования
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

На железнодорожном вокзале Тюмень появилась система электронной очереди. Сервис, запущенный с начала года, помогает рационально организовать процесс приобретения проездных документов.

Суточный пассажиропоток на вокзале Тюмень составляет 7700 человек. В среднем, 1780 жителей и гостей города ежедневно приобретают в кассах билеты на поезда дальнего следования. Теперь этот процесс стал значительно удобнее.

- В кассовом зале установлены два электронных устройства, на экране которых пассажир выбирает необходимую операцию и получает распечатанный талон с номером очереди, - отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Автоматическая система управления очередью приглашает пассажира к одному из кассовых окон через информационное табло, а также с помощью голосового сообщения. Для комфортного ожидания в кассовом зале также установлены дополнительные сиденья.

Пока данная система внедрена всего на четырех вокзалах Свердловской железной дороги – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Перми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев приглашают на фестиваль памяти Владимира Высоцкого
АО «Транснефть – Сибирь» реализовало программу техперевооружения и реконструкции 2018 года в полном объеме
Тюменских бизнесменов продолжат обучать экспортной деятельности
В центре Тюмени по улице 50 лет ВЛКСМ образовалась длинная пробка
Жителя Югры, угробившего сына в страшном ДТП на автодороге Ялуторовск - Ярково, ждёт суд
На митинге у «Вечного огня» тюменцев угостят детской блокадной нормой хлеба
В Тюмени таксист устроил ДТП и сбежал с места происшествия, бросив свой автомобиль
В Тюменской области задержали мужчину с наркотиками, спрятанными в гипсе
Житель Тюменской области, заступившись за пенсионера, едва не убил его обидчика
Свыше 700 нарушений выявлено в изоляторах и колониях Тюменской области
Сразу несколько автобусных остановок Тюмени получили новые имена
В Тюмени молодой мужчина разбился на смерть, упав с моста
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance