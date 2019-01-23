Железнодорожный вокзал Тюмени оборудовали электронной очередью

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-23T11:03:08+03:00

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На железнодорожном вокзале Тюмень появилась система электронной очереди. Сервис, запущенный с начала года, помогает рационально организовать процесс приобретения проездных документов.

Суточный пассажиропоток на вокзале Тюмень составляет 7700 человек. В среднем, 1780 жителей и гостей города ежедневно приобретают в кассах билеты на поезда дальнего следования. Теперь этот процесс стал значительно удобнее.

- В кассовом зале установлены два электронных устройства, на экране которых пассажир выбирает необходимую операцию и получает распечатанный талон с номером очереди, - отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Автоматическая система управления очередью приглашает пассажира к одному из кассовых окон через информационное табло, а также с помощью голосового сообщения. Для комфортного ожидания в кассовом зале также установлены дополнительные сиденья.

Пока данная система внедрена всего на четырех вокзалах Свердловской железной дороги – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Перми.