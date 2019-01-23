Житель Тюменской области, заступившись за пенсионера, едва не убил его обидчика
Для жителя Тобольска желание помочь пожилому человеку может обернуться серьезным уголовным наказанием. Мужчина вмешался в семейный конфликт и ударил ножом предполагаемого обидчика.
Согласно данным следствия, житель одного из домой, услышав крики из соседней квартиры и решил разобраться в ситуации. Придя на шум, он подумал, что сосед избил своего отца. Подозреваемый решил заступиться за пенсионера. Между соседями завязался конфликт.
- В ходе перепалки мужчина схватил со стола нож и нанес пострадавшему удар в грудную клетку. Врачи констатировали ранение легкого, - сообщили в УМВД по Тюменской области.
Фигурант дела 1976 года рождения полностью признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Пострадавший, 39-летний мужчина – в больнице.