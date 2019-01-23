Свыше 700 нарушений выявлено в изоляторах и колониях Тюменской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-23T09:35:58+03:00

За 2018 год тюменские прокуроры проверили 230 проверок

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Более 270 актов прокурорского реагирования внесли сотрудники надзорного ведомства по результатам проведенных в 2018 году проверок. Всего, было выявлено свыше 700 нарушений закона в рамках 230 выездных мероприятий.

Нарушения касались, прежде всего, условий режима содержания и отбывания наказания, а также материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

Совместными усилиями с администрацией учреждений удалось улучшить материально-бытовое обеспечение, исполнение требований режима и медицинское обслуживание подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Удалось существенно сократить уровень смертности среди осужденных и содержащихся под стражей лиц.

Всего в минувшем году органы прокуратуры области для устранения выявленных нарушений внесли 129 представлений об устранении нарушений закона, 56 протестов. В суд направлено 33 исковых заявления, возбуждено 30 административных дел. Еще 24 руководителям учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

- По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 323 должностных лица уголовно-исполнительной системы. Еще 29 сотрудников привлечены к административной ответственности, 6 лиц осуждены за преступления по службе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.