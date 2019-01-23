2019-01-23T09:12:49+03:00
Общество

Сразу несколько автобусных остановок Тюмени получили новые имена

Изменились наименования остановочных пунктов в районе ТЦ «Кристалл»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени сразу у нескольких автобусных остановок поменялись наименования. Так, пункту «ул. Бориса Опрокиднева», расположенный по адресу – улица Н. Зелинского, в районе домов №№ 22, 24, в обоих направлениях присвоено, наименование «Школа № 92».

А остановке «Школа № 92», расположенной по адресам: улица Д. Менделеева, 12 и ул. Н. Федорова, 24, также в обоих направлениях, теперь носит название «Сквер Льва Ровнина».

Изменения внесены в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

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