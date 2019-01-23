2019-01-23T09:06:13+03:00
Происшествия

В Тюмени молодой мужчина разбился на смерть, упав с моста

Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели тюменца
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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В Тюмени выясняются причины гибели мужчины в районе моста по улице Мельникайте. Тело погибшего без признаков насильственной смерти обнаружили около 2 часов ночи.

- Вызов на станцию скорой помощи поступил в 2.42. Спустя 9 минут бригада медиков прибыла на место. К сожалению, им пришлось констатировать смерть пациента, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Следственным отделом по Ленинскому округа проводится проверка. Место происшествия тщательно осмотрено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибший 1987 года рода рождения, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области. В настоящее время следователи пытаются установить родственников и знакомых погибшего.

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