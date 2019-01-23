2019-01-23T07:33:29+03:00
Здоровье

В тюменских поликлиниках стартовали карантинные мероприятия

В медучреждениях города ведено ограничение массовых плановых обследований населения
Марина Васильева
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В след за школами карантинные мероприятия введены и в поликлиниках Тюмени. В медицинских учреждения города увеличено количество бригад неотложной помощи, их время обслуживания вызовов продлено до 21.00.

Также по рекомендациям санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров.

На более поздние сроки перенесены профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками.

- Врачи просят пациентов и их родственников ответственно отнестись к проводимым мероприятиям, и соблюдать меры профилактики и лечения заболеваний в случае их возникновения, максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что особую осторожность во время эпидсезона необходимо проявлять представителям группы риска - беременным женщинам, мамам с детьми, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

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