2019-01-23T07:06:33+03:00
Происшествия

В Тюмени экс-директор управляющей компании похитил более 2,5 млн. рублей

Мужчина регулярно увеличивал себе зарплату и выписывал премии
Марина Васильева
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору управляющей компании «Агат». Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Директор регулярно самовольно увеличивал себе заработную плату, а также систематически выписывал себе премии. С августа 2013 года по март 2016 года он так похитил более 2,5 млн. рублей. В управляющей же появились долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Учредители инициировали аудиторская проверку. Она и вскрыла нарушения в деятельности директора. В феврале 2017 года УК «Агат» была признана банкротом.

- Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел наличие у мужчины на иждивении двух малолетних детей, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Суд также взыскал с осужденного в возмещение ущерба более 2,5 млн. рублей и сохранил арест на его дом и земельный участок стоимостью свыше 2,4 млн. рублей.

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