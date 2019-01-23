В Тюмени экс-директор управляющей компании похитил более 2,5 млн. рублей
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору управляющей компании «Агат». Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Директор регулярно самовольно увеличивал себе заработную плату, а также систематически выписывал себе премии. С августа 2013 года по март 2016 года он так похитил более 2,5 млн. рублей. В управляющей же появились долги перед ресурсоснабжающими организациями.
Учредители инициировали аудиторская проверку. Она и вскрыла нарушения в деятельности директора. В феврале 2017 года УК «Агат» была признана банкротом.
- Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел наличие у мужчины на иждивении двух малолетних детей, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Суд также взыскал с осужденного в возмещение ущерба более 2,5 млн. рублей и сохранил арест на его дом и земельный участок стоимостью свыше 2,4 млн. рублей.