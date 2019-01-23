СЕГОДНЯ 06:11 2019-01-23T06:25:41+03:00

Ошиблись на два ноля: тюменцу за победу на Кубке мира выдали чек на 130 тысяч евро. Фото Николая Кузовлева

Изменить размер текста: A A

Трехкратный обладатель Кубка мира по ледолазанию из Тюмени вновь доказал, что пока он сильнейший. Николай Кузовлев на втором этапе Кубка мира в Китае выиграл золото в категории "трудность".

Соревнования проходили 18-20 января. В финале Николай лез последнем, т.к. в полуфинальном раунде показал лучший результат.

Много льда и теплая погода. Условия для состязаний - идеальные. Фото Николая Кузовлева

- Длина финальной трассы достигала 35 метров, преодолеть которую необходимо было за 7 минут контрольного времени. Это вынуждало двигаться в довольно быстром темпе. По эмоциям зрителей и друзей я интуитивно понимал с какой скоростью мне нужно лезти и до какого места долез мой соперник. Это помогло мне бороться до конца и показать лучший результат, - рассказал "Комсомольской правде - Тюмень" Николай Кузовлев.

На этих стартах основным конкурентом для тюменца был действующий чемпион мира в дисциплине "трудность" Парк Хиенг из Южной Кореи. Но он в финале допустил досадную ошибку, почти в самом начале трассы не допрыгнул до зацепа и в итоге стал только восьмым.

Николай также рассказал, что соревнования по ледолазанию в Китае состоялись уже в третий раз, при этом каждый раз они проходят в разных местах. В этот раз состязания были организованы в городе Beijing (от Пекина 3 часа на автобусе).

- Это живописное горное место, тут заливается много льда и любители полазать по вертикалям получают огромное удовольствие, - поделился впечатлениями Николай. - Место окружёно горами, нет ветра, а яркое солнце делает свое дело, температура доходит до - 5 градусов, это более чем комфортная температура, чтоб долгое время находиться на свежем воздухе.

Этап Кубка мира в Китае прошел в живописном горном городе Beijing. Фото Николая Кузовлева

- На самом деле я выиграл 1300 евро, а не 130 тысяч, - уточнил спортсмен. - Денежный приз неотъемлемая часть такого ранга соревнований, что не может не радовать, ведь этим самым частично компенсируются затраты на поездку!

Сейчас Николая ждет третий кубок из шести. Он пройдет уже в ближайшие выходные 25-26 января в Швейцарии в горнолыжном городе Saas-Fee.

- Я настроен и дальше бороться и побеждать и тем самым укреплять свои позиции в текущем международном рейтинге, - заявил Кузовлев.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира Николай выиграл золото в "трудности и серебро в "скорости". На данный момент он является 7-кратным Чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка мира. В конкурсе "Спортивная элита Тюменской области 2018" Николай Кузовлев стал лауреатом в номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр".