Ошиблись на два ноля: тюменцу за победу на Кубке мира выдали чек на 130 тысяч евро
Трехкратный обладатель Кубка мира по ледолазанию из Тюмени вновь доказал, что пока он сильнейший. Николай Кузовлев на втором этапе Кубка мира в Китае выиграл золото в категории "трудность".
Соревнования проходили 18-20 января. В финале Николай лез последнем, т.к. в полуфинальном раунде показал лучший результат.
Много льда и теплая погода. Условия для состязаний - идеальные. Фото Николая Кузовлева
- Длина финальной трассы достигала 35 метров, преодолеть которую необходимо было за 7 минут контрольного времени. Это вынуждало двигаться в довольно быстром темпе. По эмоциям зрителей и друзей я интуитивно понимал с какой скоростью мне нужно лезти и до какого места долез мой соперник. Это помогло мне бороться до конца и показать лучший результат, - рассказал "Комсомольской правде - Тюмень" Николай Кузовлев.
На этих стартах основным конкурентом для тюменца был действующий чемпион мира в дисциплине "трудность" Парк Хиенг из Южной Кореи. Но он в финале допустил досадную ошибку, почти в самом начале трассы не допрыгнул до зацепа и в итоге стал только восьмым.
Николай также рассказал, что соревнования по ледолазанию в Китае состоялись уже в третий раз, при этом каждый раз они проходят в разных местах. В этот раз состязания были организованы в городе Beijing (от Пекина 3 часа на автобусе).
- Это живописное горное место, тут заливается много льда и любители полазать по вертикалям получают огромное удовольствие, - поделился впечатлениями Николай. - Место окружёно горами, нет ветра, а яркое солнце делает свое дело, температура доходит до - 5 градусов, это более чем комфортная температура, чтоб долгое время находиться на свежем воздухе.
Этап Кубка мира в Китае прошел в живописном горном городе Beijing. Фото Николая Кузовлева
- На самом деле я выиграл 1300 евро, а не 130 тысяч, - уточнил спортсмен. - Денежный приз неотъемлемая часть такого ранга соревнований, что не может не радовать, ведь этим самым частично компенсируются затраты на поездку!
Сейчас Николая ждет третий кубок из шести. Он пройдет уже в ближайшие выходные 25-26 января в Швейцарии в горнолыжном городе Saas-Fee.
- Я настроен и дальше бороться и побеждать и тем самым укреплять свои позиции в текущем международном рейтинге, - заявил Кузовлев.
Напомним, что на первом этапе Кубка мира Николай выиграл золото в "трудности и серебро в "скорости". На данный момент он является 7-кратным Чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка мира. В конкурсе "Спортивная элита Тюменской области 2018" Николай Кузовлев стал лауреатом в номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр".