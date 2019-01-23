Погода 23 января в Тюмени: ожидается метель и похолодание

СЕГОДНЯ 05:05 2019-01-23T07:18:40+03:00

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Сегодня, 23 января, на территории Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. В некоторых района региона возможна слабая метель.

Днем синоптики прогнозируют местами также небольшой снег и слабую метель. Ближайшие сутки ожидается южный, юго-западный ветер с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с. Местами порывы будут достигать 16 м/с. Температура ночью составит -12-17 градусов, днем -9-14 градусов.

В Тюмени, 23 января, также ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют -12-14 градусов. К ночи столбик термометра опустится до -20-21 градусов. Ветер юго-западный 1,3-2 м/c.

В народном календаре 23 января - День память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом.

Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга - лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15-16 июля будет дождь.