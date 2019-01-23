Принять участие в госзакупках можно без отвлечения средств из оборота

СЕГОДНЯ 06:02 2019-01-23T07:09:51+03:00

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Банковская гарантия из года в год становится наиболее востребованным кредитным продуктом на рынке банковских услуг. Она является неотъемлемым инструментом для компаний малого и среднего бизнеса, которые желают участвовать в госзакупках не извлекая средства из оборота. Без этого продукта многие организации не могут принимать участие в конкурсах и тендерах, так как не имеют возможности обеспечить контракт.

При заключении сделки на поставку товаров или оказание услуг всегда есть вероятность того, что поставщик откажется от своих обязательств. Госзаказчику нужны гарантии, что победитель тендера подпишет контракт и выполнит его с соблюдением всех заявленных условий. Для решения этой ситуации на помощь приходит банк, который берет риски на себя и обязуется оплатить заказчику конкурса сумму неустойки в том случае, если исполнитель по каким-либо причинам не сможет или не захочет выполнить взятые на себя обязательства.

Надо отметить, что не каждый банк имеет право выдавать банковские гарантии для обеспечения обязательств по контрактам, подпадающим под действие Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – для этого необходимо наличие соответствующего рейтинга.

12 декабря 2018 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Уровень рейтинга позволяет предоставлять гарантии в рамках 44-ФЗ.

Банковская гарантия в рамках 44-ФЗ СТРОЙЛЕСБАНКОМ выдается сроком до 365 дней без визита в банк, подписание документов возможно по каналам электронного документооборота (при сумме гарантии до 1 100 000 рублей). Открытие расчетного счета не требуется. Размер комиссии – из расчета 4% годовых, минимальная сумма комиссии – 2 500 рублей, но не менее 1%. Необходимость в обеспечении и поручительстве зависит от суммы банковской гарантии и финансового состояния получателя гарантии. Для рассмотрения заявки нужно предоставить минимальный пакет документов, перечень представлен на сайте Банка.

Всю подробную информацию об условиях предоставления банковских гарантий можно получить на сайте банке или по телефону +7 (3452) 566-026.

* КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.