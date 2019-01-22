Александр Моор призвал тюменцев высказать свое мнение по "мусорному" вопросу

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-22T17:17:11+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях предложил землякам проголосовать в опросе по оплате за вывоз мусора.

- Мне интересно ваше мнение, - обратился к жителям региона Александр Викторович. - Приглашаю вас принять участие в опросе на моих страницах в социальных сетях и ответить – как справедливее делать расчет – за квадратные метры или за человека?

Он напомнил, что 10 января на базе Общественной палаты была создана рабочая группа по вопросам изменений в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Рассматривались самые разные вопросы: нормы накопления мусора, формирование тарифа, работа регионального оператора обращения с ТКО. Самым принципиальным оказался вопрос: как начислять плату за вывоз и утилизацию отходов – за квадратные метры или за человека.

По мнению губернатора, есть плюсы и минусы у каждой системы.

- Сейчас мы еще можем принять любое решение. Мы еще раз внимательно посмотрели опыт регионов, которые уже работают по новой схеме, посмотрели, что делают субъекты, принимающие изменения одновременно с нами, обобщили мнения инициативных групп и обсуждения в социальных сетях. В ближайшее время я проведу встречу по этой теме с депутатами областной и городской дум, представителями общественных палат, - сообщил глава региона.

Чтобы принять взвешанное решению правительство регионе хочет знание мнение населения.

Тюменцы положительно отнеслись к просьбе Моора. Под постом рагорелась горячая полемика о тарифах, переработке и утилизации мусора. Опрос за три часа просмотрели более пяти тысяч человек, лайки поставили 90 человек, есть также уже более 160 комментариев.

Каждый тюменец может выссказать свое мнение опрос в сети "ВКонтакте" находится здесь