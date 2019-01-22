СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-22T16:51:07+03:00

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в аварии погиб житель Югры. Фото ГИБДД Тюменской области

На 485 километре водитель «Форда» влетел в грузовик «МАН»

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Смертельная авария произошла на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Сегодня, 22 января, во втором часу дня на 485-м километре федеральной автодороги столкнулись «Форд Фокус» и большегруз «МАН». В результате погиб 36-летний водитель «Форда», житель Салыма.

По предварительным данным, «Форд» выехал на встречную полосу, сообщили в областной Госавтоинспекции. От удара оба автомобиля отлетели в противоположные кюветы. Водитель большегруза не пострадал.

Обстоятельства ДТП еще выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Движение транспорта не ограничено и осуществляется в нормальном режиме.