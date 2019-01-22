В Тюменскую область из Казахстана идет сильная метель
На границе Северо-Казахстанской области Казахстана 23 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается местами метель, туман, гололед. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
МЧС Тюменской области просит жителей приграничных районов воздержаться от поездок на автомобилях. Быть бдительными на дорогах и не превышать скоростной режим.
Необходимо также соблюдать правила пожарной безопасности и использовать исправные обогревательные приборы. Не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. Следить за исправностью системы отопления. По возможности максимально утеплять дома и беречь в них тепло.
Граждан также призывают позаботиться о пожилых и престарелых людях. Быть бдительными и осторожными.