2019-01-22T16:43:07+03:00
Общество

В Тюменскую область из Казахстана идет сильная метель

В приграничных районах объявлено штормовое предупреждение
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменскую область из Казахстана идет сильная метельВ Тюменскую область из Казахстана идет сильная метельФото: Ольга Крыльцова
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На границе Северо-Казахстанской области Казахстана 23 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается местами метель, туман, гололед. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

МЧС Тюменской области просит жителей приграничных районов воздержаться от поездок на автомобилях. Быть бдительными на дорогах и не превышать скоростной режим.

Необходимо также соблюдать правила пожарной безопасности и использовать исправные обогревательные приборы. Не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. Следить за исправностью системы отопления. По возможности максимально утеплять дома и беречь в них тепло.

Граждан также призывают позаботиться о пожилых и престарелых людях. Быть бдительными и осторожными.

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