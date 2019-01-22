2019-01-22T16:18:51+03:00
Общество

Внеплановые каникулы: тюменские школы закрывают на карантин

Уроки в учебных заведениях будут прекращены с 23 по 29 января
Марина АНТОНОВА
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Внеплановые каникулы: тюменские школы закрывают на карантинВнеплановые каникулы: тюменские школы закрывают на карантинФото: Ольга Крыльцова
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Школы Тюмени закрывают на карантин. Причина - рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уроки во всех учебных заведениях прекращены с 23 по 29 января включительно с 1 по 11 классы.

Соответствующий приказ подписал директор департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов.

На период карантина прекращаются также занятия в учреждениях дополнительного образования, отменяется проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что накануне на карантин были закрыты две школы - 40 и 92, а также 14 классов в пяти школах. В связи с ростом количества больных учеников и для снижения распространения инфекции решено детей перевести на домашнее обучение.

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