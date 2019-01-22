2019-01-22T15:24:34+03:00
Общество

Прокуратура Тюмени требует наказать УК дома, на крышу которого забрались два мальчика

Дети не смогли сами выбраться и им вызывали спасателей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура Тюмени потребовала от руководства управляющей компании дома по ул. Сперанского, 27 наказать виновных из-за которых на крышу 15-этажного дома пробрались двое детей.

Инцидент произошел днем 20 января. Два мальчика 9 и 10 лет кричали с крыши высотки и звали на помощь. Очевидцы вызвали им спасателей ТОСЭРа. Информация появилась в СМИ и прокуратура организовала проверку.

Дети пробрались на крышу, пробравшись сквозь решетку, ограждающую выход на самый верх, а затем отжали дверь выхода на крышу. Но после дверной замок закрылся и ребята не смогли сами выбраться.

Согласно действующему законодательству вход на чердак и крышу разрешена только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда и занятых надзором и ремонтными работами, а также работникам эксплуатационных организаций.

Сегодня прокуратура Ленинского округа Тюмени направила директору ООО УК «СибЭнергоСервис» представление о наказании виновных и принятию мер по недопущению подобного впредь. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.

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