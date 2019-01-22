2019-01-22T14:47:32+03:00
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На двух улицах в центре Тюмени введено одностороннее движение

Новая схема движения действует с 21 января
Маргарита КАЛИНКИНА
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На двух улицах в центре Тюмени введено одностороннее движениеНа двух улицах в центре Тюмени введено одностороннее движение
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На двух улицах в центре Тюмени изменилась схема движения транспорта. Одностороннее движение организовано на улицах Хохрякова (от ул. Семакова до ул. Дзержинского) и Володарского (от ул. Первомайской до ул. Тургенева).

Новая схенма действует с 21 января, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по городу и следовать указаниям дорожных знаков.

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