2019-01-22T14:26:44+03:00
Общество

Молодежи Тюмени предлагают придумать проекты по решению подростковых проблем

В городе стартовал социальный конкурс «Инициатива»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Молодежи Тюмени предлагают придумать проекты по решению подростковых проблем. Фото Тюменского городского многопрофильного центраМолодежи Тюмени предлагают придумать проекты по решению подростковых проблем. Фото Тюменского городского многопрофильного центра
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Молодежи Тюмени предлагают придумать социальные проекты для решения проблем подростков. В городе стартует конкурс социальных проектов «Инициатива».

Активные молодые люди могут выдвинуть свой проект по трудоустройству, образованию, профилактике асоциального поведения. Если инициативу оценит компетентное жюри, то проект получит грант на реализацию. Из городского бюджета и привлечённых средств выделено 230 тысяч рублей. Два победителя получат по 50 тысяч рублей, 2 - по 40 тысяч и 2 -по 25 тысяч рублей.

Номинации конкурса:

– «Социальное просвещение молодёжи» (реализация проектов, направленных на популяризацию позитивных ценностей: здоровье, образование, труд, семья, права человека, патриотизм, повышение уровня правовой грамотности).

– «Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры» (реализация проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи и развитие творческой деятельности среди молодежи).

– «Содействие трудоустройству молодежи, в том числе частичному и временному трудоустройству» (реализация проектов, направленных на профессиональную ориентацию и содействие трудоустройству молодежи).

– «Профилактика асоциального поведения среди молодежи» (мероприятия, направленные на профилактику: употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ; на совершения антиобщественных деяний и правонарушений; на противодействие экстремизму и терроризму; на предупреждение безнадзорности и беспризорности).

В конкурсе могут участвовать негосударственные некоммерческие организации, в том числе общественные объединения различных форм собственности (за исключением политических партий и религиозных организаций), муниципальные и государственные некоммерческие учреждения, работающие на территории города Тюмени.

Каждый участник может представить на конкурс не более 1 проекта в каждой номинации. Обязательным условием является наличие в команде участника в возрасте до 30 лет, который будет презентовать проект для жюри.

Для участия до 1 апреля необходимо подать документы в Тюменский городской многопрофильный центр (г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46. тел./факс 51-79-61) или по тел./ф. 8(3452) 51-79-58.:

1. Заявку (Приложение № 1)

2. Анкету на организацию (Приложение № 2)

3. Социально-значимый проект (Приложение №3)

Количество проектов от организации является неограниченным. При подведении итогов победившим может быть признан лишь один проект от организации, подавшей заявки на конкурс.

Телефон для справок: (3452) 51-79-61 – отдел по организации и проведению мероприятий в области молодёжной политики.

Учредитель конкурса – департамент по спорту и молодёжной политики администрации города Тюмени, организатор – МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».

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