2019-01-22T13:36:52+03:00
Здоровье

Онкологи Тюмени будут стажироваться в лучшей клинике Сеула

Опыт корейцев будет использован для развития «Медицинского города»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Онкологи Тюмени будут стажироваться в лучшей клинике Сеула. Госпиталь «Северанс» в Республике Корея готов сотрудничать с тюменцами и обучать роботическим операциям, в том числе ЛОР-профиля. Об этом речь шла на переговорах представителей региона и руководства госпиталя, сообщает пресс-служба губернатора.

Госпиталь действует с 1885 года и последние годы является лидером в стране по уровню севиса. В день его посещают более тридцати тысяч человек. В год здесь делают около сорока тысяч операций, в том числе более двух тысяч - с помощью робота «Да Винчи». Впервые в Азии он появился именно здесь.

Главный врач клиники, профессор Byung Seok Lee отметил, что отношения госпиталя и Тюменской области развиваются долгое время, так в прошлом году врачи госпиталя посещали тюменские медучреждения.

- Наш госпиталь хорошо известен во всем мире, уже началась работа по созданию диагностических центров в России, надеюсь, этот визит придаст новый импульс нашим партнерским отношениям, - сказал он и добавил, что в клинике действует крупный тренинговый центр, уже больше трёх тысяч врачей из 30 государств мира прошли стажировку. Сейчас стажируются 120 врачей из разных стран.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова подчеркнула, что опыт госпиталя «Северанс» очень нужен для развития «Медицинского города».

- При строительстве нового онкоцентра здесь мы можем взять самое лучшее и передовое: организационные, медицинские пациентоориентированные и информационные технологии, которые помогут создать медицинский кластер мирового уровня, - отметила она.

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