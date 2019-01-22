Школу в Ишиме, где обрушился потолок, ставят на капремонт

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-22T13:18:15+03:00

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Старый корпус школы № 12 в Ишиме, где обрушился кусок штукатурки с потолка коридара 3-го этажа, ставят на капитальный ремонт. Губернатор Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета.

В здании 1959 года постройки планируется отремонтировать кровлю, фасады, заменить оконные и дверные блоки. Будут обновлены сети отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжение, вентиляцию. Будут проведены внутренние отделочные работы, обновлена пожарная сигнализация и видеонаблюдение, проведен капитальный ремонт ограждения территории и частично заменено оборудование в столовой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, проект капремонта был подготовлен за счет средств местного бюджета. Уже есть положительное заключение о достоверности определения сметы.

За последние три года администрации Ишима из средств областного бюджета выделено более 559 млн рублей на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение трех школ и девяти детских садов, а также на разработку проектной документации по строительству дополнительного корпуса детского сада № 5. В 2017 году полностью завершены реконструкция школы № 5 и комплексный капитальный ремонт школы № 2 города. Они полностью оснащены новой мебелью и оборудованием.

Помимо школы № 12, в перспективе запланировано обновление и школы № 4 по ул. Непомнящего, 98. В текущем году за счет средств областного бюджета администрацией города Ишима планируется разработка проектной документации по её реконструкции.

В целом в Тюменской области в 2018 году за счет средств областного бюджета выполнялся капитальный ремонт в 47 школах региона.