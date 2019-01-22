Как в Тюмени пациентов заставляют брать кредит на медицинские услуги

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-22T13:27:00+03:00

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Жертв Клиники Сибирской в Тюмени становится все больше. Только за не полный январь 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило 12 обращений.

Для сравнения, такое же количество обращений было за 10 месяцев 2018 года.

Тюменцы рассказывают, что их по телефону приглашали на диагностику здоровья, после чего им сообщили о «неизлечимых заболеваниях». Под психологическим давлением людей заставили заключить договоры на медицинские услуги стоимость которых составляла более 100 тысяч рублей.

У кого таких денег не было, предлагали взять кредит под 26 и более процентов. При этом сотрудники клиники устно обещали приобретение услуг в рассрочку (без процентов).

Покинув клинику, тюменцы понимали, что им навязани ненужные дорогие услуги, но учреждение отказывалось расторгать договор прямо сейчас и назначало более позднюю дату, до которой потребитель обязан был оплатить ежемесячный платеж в банк, с учетом процентов за пользование кредитом.

В Роспотребнадзоре призывают граждан с большой осторожностью брать кредиты на медицинские услуги. Вернуть деньги в этих случаях можно только по решению суда (ст. ст. 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Управление готово участвовать в судебных заседаниях и защищать интересы граждан либо помочь в подготовке иска и принятия участия при рассмотрении искового заявления в суде.