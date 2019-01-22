В Тюменской области стало больше больных гриппом
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в Тюменской области. Чаще всего болеют жители Тюмени, причем это дети дошкольного и школьного возраста.
По данным вирусологического мониторинга, в регионе курсируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, у большинства заболевших ОРВИ. Вместе с тем, возросла доля вирусов гриппа, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Медики напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Болезнь сопровождается температурой тела от 38 до 40 градусов, ознобом, головной и мышечной болью, сухим болезненным кашлем, болью в глазах, особенно при взгляде вверх.
В целях профилактики инфекции рекомендуется:
- чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;
- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
- избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.