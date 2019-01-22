В Тюменской области стало больше больных гриппом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-22T12:36:21+03:00

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Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в Тюменской области. Чаще всего болеют жители Тюмени, причем это дети дошкольного и школьного возраста.

По данным вирусологического мониторинга, в регионе курсируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, у большинства заболевших ОРВИ. Вместе с тем, возросла доля вирусов гриппа, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Медики напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Болезнь сопровождается температурой тела от 38 до 40 градусов, ознобом, головной и мышечной болью, сухим болезненным кашлем, болью в глазах, особенно при взгляде вверх.

В целях профилактики инфекции рекомендуется:

- чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.