2019-01-22T12:36:21+03:00
Общество

В Тюменской области стало больше больных гриппом

Граждан призывают следить за здоровьем
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в Тюменской области. Чаще всего болеют жители Тюмени, причем это дети дошкольного и школьного возраста.

По данным вирусологического мониторинга, в регионе курсируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, у большинства заболевших ОРВИ. Вместе с тем, возросла доля вирусов гриппа, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Медики напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Болезнь сопровождается температурой тела от 38 до 40 градусов, ознобом, головной и мышечной болью, сухим болезненным кашлем, болью в глазах, особенно при взгляде вверх.

В целях профилактики инфекции рекомендуется:

- чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодежи Тюмени предлагают придумать проекты по решению подростковых проблем
Онкологи Тюмени будут стажироваться в лучшей клинике Сеула
Школу в Ишиме, где обрушился потолок, ставят на капремонт
Как в Тюмени пациентов заставляют брать кредит на медицинские услуги
В Тюменской области двух убийц 81-летней бабушки на долго спрятали за решеткой
Тюменский потрошитель кур совершил еще одно преступление
Рома Жиган раздаст «лещей» тюменским фанатам андеграундного рэпа
"Мой месяц счастья": тюменцам предлагают поделиться классными моментами жизни
Новый выставочный центр в Тюмени будет проектировать и строить корейская компания
В Тюмени готовят два форума с участием бизнесменов Кореи
Названы предварительные причины страшного пожара на улице Лопырева в Тюмени
Тоболячка разбила голову о пол после смертельного удара дальнего родственника
Стало известно о состоянии пострадавших в страшном пожаре на Лопfрёва в Тюмени
Жительница Тобольска за потерянную ногу получила 800 тысяч рублей
Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска
Тюменские школьники могут выиграть отдых в Артеке
Ведущий РЕН-ТВ Олег Шишкин представит в Тюмени свою книгу о Распутине
Погода 22 января в Тюмени: снегопад, ветер и метель
В частном доме Тюмени при пожаре сгорели три человека
Тюменцу грози 6 лет колонии за съеденные 3 кг свинины
Тюменцев, устроивших дрифт на Цветном бульваре оштрафовали
Танцы на дороге: тюменцев, решивших поддержать московских блогеров, накажут
В Тюменской области на карантин закрыты 15 классов и две школы
Школу № 94 в Тюмени закрывают на карантин
Проходие помогли тюменцу, который потерял сознание на автобусной остановке
В школе Ишима, где обрушился потолок, прекращены занятия
Пьяные супруги избили битой тюменского таксиста
Тюменку, которая сбила шесть пешеходов у «Галереи Вояж», ждет суд