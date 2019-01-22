2019-01-22T12:06:13+03:00
Происшествия

В Тюменской области двух убийц 81-летней бабушки на долго спрятали за решеткой

Кроме того, преступники выплатят родственникам 2 миллиона рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области вынесен приговор об убийстве 81-летней бабушки из Ялуторовска. Преступление совершили ранее судимый 62-летний горожанин и его 32-летний подельник. Молодой человек также пытался похитить корм для животных с территории предприятия, где работал.

Мужчины познакомились в сентябре 2017 года на улице. Они вместе выпивали спиртное, а затем пьяными отправились к одинокой пенсионерке, чтобы украсть у нее деньги. Под предлогом взять в долг преступники пришли к женщине домой. Один из них отвлекал бабушку разговорами, второй осматривал квартиру. Хозяка увидела это и стала выгонять незванных гостей. Тогда мужчины убили пенсионерку и стащили из ее квартиры 37 тысяч рублей. Погибшую в тот же вечер обнаружила племянница. Но преступление тогда раскрыть не удалось.

Через несколько дней пожилой сообщник ночью через форточку проник в съемную квартиру подельника и, угрожая ножом, забрал у него 10 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию и разбойника осудили, посадив в колонию строгого режима.

Уже за решеткой мужчина написал явку с повинной. После этого был задержан его подельник, сообщили в областной прокуратуре. В итоге суд назначил первому подсудимому 18 лет лишения свободы. После освобождения он в течение полутора лет будет ограничен в свободе передвижения.

Второму подсудимому суд назначил 16 лет лишения свободы. После освобождения он также еще полтора года будет ограничен в свободе передвижения.

Суд взыскал с осужденных в пользу внука погибшей в общей сложности 2 млн. рублей в счет возмещения морального вреда. Со второго фигуранта взыскано еще 4160 рублей в счет возмещения материального вреда организации, где работал.

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