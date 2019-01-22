2019-01-22T11:28:17+03:00
Происшествия

Тюменский потрошитель кур совершил еще одно преступление

Мужчину пришлось взять под стражу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский потрошитель кур совершил еще одно преступлениеТюменский потрошитель кур совершил еще одно преступлениеФото: Ольга Крыльцова
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Безработный житель Каскары продолжает обворовывать соседей. Ранее судимый мужчина в январе утащил у одной из сельчанок десять кур, а на днях ограбил дачников.

В межмуниципальный отдел полиции «Тюменский» обратился 37-летний мужчина из СНТ «Северянка». Она сообщил, что у него пропали электроинструменты на сумму 56 тысяч рублей.

Оказалось, на участке дачника побывал 47-летнийм местный житель, который уже хорошо знаком полицейским. Ему нужны были деньги на алкоголь и он позвал с собой 45-летнего знакомого. Мужчины проникли на два дачных участка. В первом доме ничего ценного не нашлось, а во втором они стащили электротехнику. Часть украденного подельники успели обменять на алкоголь. Полицейским удалось найти и изъять похищенное имущество.

Выяснилось также, что 47-летний мужчина уже проходит по уголовному делу о пропаже кур и с него взята подписка о невыезде. Тогда мужчина объяснил свой поступок тем, что был голоден и намеревался продать птиц. По новому факту кражи на него тоже заведено уголовное дело, а сам обвиняемый взят под стражу. Его подельника полицейские отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».

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