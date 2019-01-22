Рома Жиган раздаст «лещей» тюменским фанатам андеграундного рэпа

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-22T11:16:28+03:00

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Скандальный рэпер Рома Жиган едет в Тюмень, чтобы представить 24 января в «Киномаксе» фильм «BEEF: Русский хип-хоп». Известный исполнитель является автором и идейным вдохновителем картины, в котором рассказывается история 130 известных российских рэп-исполнителей. Кроме того, Жиган пообещал в своём Инстаграме раздать «лещей» самым заядлым фанатам андеграундного рэпа, проведёт фото- и автограф-сессию.

Картина расскажет о том, как рэп-культура зарождалась в подъездах городов и поведают, почему такие артисты, как Баста и Оксимирон, собирают полные залы по всей России.

- Фильм без купюр, без лжи и лицемерия. Только история и реальные люди, ставшие легендами и кумирами целых континентов, - отмечают организаторы.

Кроме того, руководитель продюсерского центра «Бaza» Андрей Зубов рассказал редакции Moi-portal.ru о том, как и у кого появилась идея создания крупнейшего фильма о русском хип-хопе, повлияла ли она на его любовь к рэпу и о том, сколько хейтеров у самого популярного в мире музыкального жанра.