2019-01-22T11:16:28+03:00
Звезды

Рома Жиган раздаст «лещей» тюменским фанатам андеграундного рэпа

Скандальный рэпер презентует картину «BEEF: Русский хип-хоп»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Рома Жиган раздаст «лещей» тюменским фанатам андеграундного рэпаРома Жиган раздаст «лещей» тюменским фанатам андеграундного рэпа
Изменить размер текста:

Скандальный рэпер Рома Жиган едет в Тюмень, чтобы представить 24 января в «Киномаксе» фильм «BEEF: Русский хип-хоп». Известный исполнитель является автором и идейным вдохновителем картины, в котором рассказывается история 130 известных российских рэп-исполнителей. Кроме того, Жиган пообещал в своём Инстаграме раздать «лещей» самым заядлым фанатам андеграундного рэпа, проведёт фото- и автограф-сессию.

Картина расскажет о том, как рэп-культура зарождалась в подъездах городов и поведают, почему такие артисты, как Баста и Оксимирон, собирают полные залы по всей России.

- Фильм без купюр, без лжи и лицемерия. Только история и реальные люди, ставшие легендами и кумирами целых континентов, - отмечают организаторы.

Кроме того, руководитель продюсерского центра «Бaza» Андрей Зубов рассказал редакции Moi-portal.ru о том, как и у кого появилась идея создания крупнейшего фильма о русском хип-хопе, повлияла ли она на его любовь к рэпу и о том, сколько хейтеров у самого популярного в мире музыкального жанра.

Интервью с Андреем Зубовым о фильме BEEF , Бaza и Роме Жигане.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области двух убийц 81-летней бабушки на долго спрятали за решеткой
Тюменский потрошитель кур совершил еще одно преступление
"Мой месяц счастья": тюменцам предлагают поделиться классными моментами жизни
Новый выставочный центр в Тюмени будет проектировать и строить корейская компания
В Тюмени готовят два форума с участием бизнесменов Кореи
Названы предварительные причины страшного пожара на улице Лопырева в Тюмени
Тоболячка разбила голову о пол после смертельного удара дальнего родственника
Стало известно о состоянии пострадавших в страшном пожаре на Лопfрёва в Тюмени
Жительница Тобольска за потерянную ногу получила 800 тысяч рублей
Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска
Тюменские школьники могут выиграть отдых в Артеке
Ведущий РЕН-ТВ Олег Шишкин представит в Тюмени свою книгу о Распутине
Погода 22 января в Тюмени: снегопад, ветер и метель
В частном доме Тюмени при пожаре сгорели три человека
Тюменцу грози 6 лет колонии за съеденные 3 кг свинины
Тюменцев, устроивших дрифт на Цветном бульваре оштрафовали
Танцы на дороге: тюменцев, решивших поддержать московских блогеров, накажут
В Тюменской области на карантин закрыты 15 классов и две школы
Школу № 94 в Тюмени закрывают на карантин
Проходие помогли тюменцу, который потерял сознание на автобусной остановке
В школе Ишима, где обрушился потолок, прекращены занятия
Пьяные супруги избили битой тюменского таксиста
Тюменку, которая сбила шесть пешеходов у «Галереи Вояж», ждет суд