"Мой месяц счастья": тюменцам предлагают поделиться классными моментами жизни

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-22T10:50:58+03:00

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Проект "Мой месяц счастья" в третий раз состоится в Тюмени. Он для тех, кто готов в течение февраля ежедневно рассказывать о том, что вдохновило его сегодня, что порадовало и сделало его счастливым. Для этого на портале "Детки" будет создан специальный альбом, в котором участник свои сообщения будет иллюстрировать фотографиями.

Для участия в проекте приглашаются все желающие, кто имеет достаточно времени и желания ежедневно участвовать в проекте. Сообщение "Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!" принимаются здесь до 12:00 31 января (включительно).

31 января, с помощью генератора случайных чисел, будут выбраны 7 человек. Не попавшие в семерку участников желающие могут стать "самостоятельными" участниками. Среди них также будет разыгран один приз от партнеров проекта и вручены подарочные сертификаты от стоматологической клиники «Доктор Альбус».

Проект продлится с 1 по 28 февраля (включительно). В итоге каждый получит фотокнигу в твердом переплете о своем месяце счастливых дней! Победитель будет определен с 1 по 5 марта путем голосования посетителей сайта "Детки!".

7 марта оргкомитет конкурса (партнеры) выберет трех победителей (одного - среди номинантов, выбранных голосованием пользователей, еще два - из общего списка участников). Победители получат основные призы, остальные участники - поощрительные подарки.

- Конечно, этот проект не изменит жизнь кардинально, но поможет задуматься о том, что же действительно важно, - считает организатор, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Нам очень сложно остановиться, чтобы прочувствовать момент. Пролетают дни, месяцы и годы... И потом, мы с трудом можем вспомнить, что интересного и вдохновляющего было не то что в какой-то день, но даже месяц. Этот проект позволяет остановиться в безумной суете и оглядеться по сторонам, порадоваться мелочам и большим событиям, найти радость там, где казалось ее нет. Это, безусловно, непросто, а порой безумно сложно. Но оно того стоит, ведь счастье - оно всегда рядом, нужно только научиться его чувствовать!