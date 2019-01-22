Новый выставочный центр в Тюмени будет проектировать и строить корейская компания

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-22T10:28:31+03:00

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Новый выставочный центр может появиться в Тюмени. Его предлагается построить корейским компаниям. Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта уже подписали в Сеуле заместитель губернатора Лариса Теплоухова и представители корейской компании Junglim Architecture Co. Ltd. Тюменцы также подписали протокол о строительстве фармацевтического завода в областной столице компанией Chong Kun Dang.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Junglim Architecture Co. Ltd - самая большая в Корее проектная компания. У нее есть свой научно-исследовательский и маркетинговый центры. Филиалы компании открыты в Китае и во Вьетнаме, планируется открытие офиса в Индонезии.

Среди проектов - Голубой дворец президента, аэропорт Сеула Инчхон, национальный музей Кореи, госпиталь Северанс, корейский международный выставочный центр, национальная цифровая библиотека Сеула, олимпийские объекты Пхен Чхана. Проекты реализованы во многих странах мира, но в России пока их нет.

-Тюмени нужно достойное узнаваемое здание для международных выставок, а также авторитетная и профессиональная организация для управления комплексом, - выссказал пожелание Почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

Руководству крупнейшая в Корее фармацевтической компании Chong Kun Dang Лариса Теплоухова предложила для строительства фармзавода три площадки: в индустриальном парке с арендой чуть выше ста рублей за гектар, в Тюмени на территории действующего завода медоборудования, либо подбор участка под требования инвестора.

- Наиболее востребованы препараты для лечения сердечно-сосудистой патологии, - добавила она.

В итоге стороны пришли к согласию о необходимости поэтапной реализации проекта, договорились о визите представителей компании в Тюмень, чтобы посмотреть участки и обсудить детали плана.

- Наша компания занимается производством и разработкой новых препаратов, нам интересна Россия и мы с вниманием рассмотрим предложение Тюменского региона, мы готовы инвестировать и принести с собой современные технологии. Завод сможет продавать продукцию и в России, и в других странах, - отметил в итоге гендиректорChong Kun Dang Чан-Хан Ри.