2019-01-22T09:41:16+03:00
Происшествия

Названы предварительные причины страшного пожара на улице Лопырева в Тюмени

Личности двух погибших уже установлены
Маргарита КАЛИНКИНА
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Названы предварительные причины страшного пожара на улице Лопырева в Тюмени. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиНазваны предварительные причины страшного пожара на улице Лопырева в Тюмени. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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В Главном управлении МЧС по Тюменской области назвали предварительную причину страшного пожара в Тюмени, который унес жизни трех человек. Еще двое получили травмы различной степени тяжести и сейчас госпитализированы в ОКБ №1 и ОКБ №2.

Напомним, трагедия произошла накануне, 21 января, в 18 часов на улице Лопарева. Загорелся одноэтажный деревянный дом размером 7×8 м. Тушение огня началось через 8 минут после звонка в МЧС. К прибытыю подразделению дом уже был полностью охвачен огнем. Пожарные успели спасти одного человека, еще одного эвакуировать. При тушении огня были обнаружены тела еще трёх человек.

По мнению дозначателей МЧС, предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

На месте трагедии уже проводится доследственная проверка сотрудниками областного управления Следственного комитета. Установлены личности двух погибших. Это женщины, 1975 и 1987 годов рождения. Личность мужчины еще устанавливается.

В наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает версию применения для растопки печи бензина.

Обстоятельства произошедшего еще уточняются, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

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