2019-01-22T09:22:49+03:00
Происшествия

Тоболячка разбила голову об пол после смертельного удара дальнего родственника

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тоболячка разбила голову об пол после смертельного удара дальнего родственникаТоболячка разбила голову об пол после смертельного удара дальнего родственникаФото: Татьяна Коркина
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В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как рассказали в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 20 января в одной из квартир жилого дома обнаружен труп 45-летней женщины, которая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно ранее судимого 45-летнего дальнего родственника потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решён вопрос о том, чтобы заключить его под стражу. По словам самого мужчины, 18 января он и его родственница поругались на бытовой почве. В результате конфликта он ударил женщину по лицу, от чего она упала и ударилась головой о пол. От полученной травмы родственница скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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