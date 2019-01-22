Стало известно о состоянии пострадавших в страшном пожаре на Лопырёва в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-22T09:13:22+03:00

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Департамент здравоохранения Тюменской области рассказал о состоянии пострадавших в страшном пожаре в частном деревянном доме, который произошёл вчера, 22 января, на ул. Лопырёва. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пациенту с травмой рук в ОКБ №2 выполнили перевязку, оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное наблюдение.

- Пациент предварительно с 20% глубоких ожогов получает все необходимое лечение в условиях отделения реанимации ОКБ №1, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Есть термоингаляционная травма, поэтому он на аппарате искусственной вентиляции лёгких, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате пожара погибли три человека, двое получили травмы, один спасен. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера МЧС поступило в 18 часов, и в 18.08 первые подразделения уже были на месте. К этому моменту весь дом уже был объят огнем. На месте ЧП работали 39 пожарных и 12 пожарных машин. Причина возгорания еще устанавливается.