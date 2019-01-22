Жительница Тобольска за потерянную ногу получила 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-22T08:33:29+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Тобольска выплатил своей бывшей работнице компенсацию морального вреда в сумме 800 тысяч рублей. Женщина на производстве получила травму и ей ампутировали ногу. В результате она стала инвалидом и ей сложно найти работу.

Травма произошла, когда тоболячка погрузив матрасы стала на грузовом подъёмнике транспортировать их на верхние этажи для камерной обработки и дезинфекции. Во время движения подъёмника, на котором она находилась, произошел обрыв троса и он упал с высоты третьего этажа.

Решением Тобольского городского суда работодатель обязан был выплатить пострадавшей 800 тысяч рублей морального вреда, но уклонялся от этого. Приставы направили запросы в регистрирующие органы и банки для выяснения имущественного положения должника. На основании ответов было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия автомобилей. У предпринимателя было 11 машин разных категорий.

После применения данной меры должник сразу выплатил всю сумму, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.