2019-01-22T07:43:41+03:00
Происшествия

Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска

Мужчину в последний раз видели на ж/д вокзале Тюмени
Марина АНТОНОВА
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Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из ОмскаТюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска
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Жителей Тюмени просят помочь найти вахтовика из Омска, который пропал по дороге домой. Демочко Андрей Борисович ехал поездом через Тюмень из Нового Уренгоя. Последний раз его видели на тюменском ж/д вокзале 14 января.

Родственники уже подали заявление в полицию Омска, информация о мужчине распространена также в соцсетях Омска и направлена в полицию Тюмени. Его уже ищут волонтеры. Горожане могут помочь в поисках мужчины.

Приметы Андрея: рост 173, вес 85 кг, глаза серо-голубые, волосы светлые. На момент пропажи был одет в синие джинсы, темно-синюю куртку с капюшоном с мехом.

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