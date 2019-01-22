Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска
Мужчину в последний раз видели на ж/д вокзале Тюмени
Тюменцев просят помочь найти пропавшего вахтовика из Омска
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Жителей Тюмени просят помочь найти вахтовика из Омска, который пропал по дороге домой. Демочко Андрей Борисович ехал поездом через Тюмень из Нового Уренгоя. Последний раз его видели на тюменском ж/д вокзале 14 января.
Родственники уже подали заявление в полицию Омска, информация о мужчине распространена также в соцсетях Омска и направлена в полицию Тюмени. Его уже ищут волонтеры. Горожане могут помочь в поисках мужчины.
Приметы Андрея: рост 173, вес 85 кг, глаза серо-голубые, волосы светлые. На момент пропажи был одет в синие джинсы, темно-синюю куртку с капюшоном с мехом.